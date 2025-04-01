Верующих и братию Киево-Печерской лавры лишили доступа к пещерам с мощами
Киево-Печерская лавра — один из самых известных и значимых православных монастырей в Украине и во всем мире. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Totskyi
Братия Киево-Печерской лавры и верующие лишились доступа к Ближним и Дальним пещерам монастыря, где находятся мощи святых. Об этом в беседе с агентством РИА «Новости» сообщил бывший настоятель Десятинного монастыря и заштатный епископ Макаровский канонической УПЦ Гедеон (Харон).
28 марта сотрудники полиции и представители украинского министерства культуры начали захват Ближних пещер, используя болгарку для проникновения в закрытые помещения. На входе в Ближние пещеры были заменены замки, а аналогичные действия были проведены и в Дальних пещерах.
Епископ Гедеон отметил, что в настоящее время доступ к пещерам невозможен из-за новых замков и охраны. Он добавил, что информация о завершении «инвентаризации» пока отсутствует.
Напомним, ранее Союз православных журналистов сообщил, что в Киеве начались попытки захватить Ближние пещеры в лавре. Сотрудники полиции зашли в закрытые помещения монастыря. Комиссия при украинском Минкульте собирается вскрыть раки с мощами святых, якобы для того, чтобы взять образцы на экспертизу ДНК.