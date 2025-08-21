Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 августа, 22:22

Сотрудники Киево-Печерской лавры вынесли на улицу раки с мощами святых

Обложка © Telegram / СПЖ — новости Православия

Обложка © Telegram / СПЖ — новости Православия

Сотрудники музея-заповедника Киево-Печерская лавра вынесли из помещений раки с мощами святых для проведения неизвестных манипуляций. Об инциденте сообщил Союз православных журналистов (СПЖ).

В ролике действительно видно, что раки находятся на улице. Возле одного из них стоит мужчина и что-то разглядывает. В СПЖ напомнили, что о состоянии останков святых уже несколько месяцев нет достоверных сведений.

Из Киево-Печерской лавры вынесли раки с мощами святых. Видео © Telegram / СПЖ — новости Православия

Украинские СМИ сообщали, что руководство учреждения планирует масштабную реставрацию, направленную на так называемую дерусификацию росписей в Успенском соборе. Для выполнения этих работ, по данным, будут привлечены как штатные специалисты музея, так и внешние эксперты.

Депутат Рады рассказал о клятве Зеленского, которую тот нарушил в главной святыне Украины
Депутат Рады рассказал о клятве Зеленского, которую тот нарушил в главной святыне Украины

Ранее Life.ru сообщал, что генерального директора Киево-Печерской лавры Максима Остапенко, который, к слову, принимал участие в вытеснении из обители УПЦ, сняли с должности. Ему вменили в вину то, что он недостаточно рьяно отстаивал позицию Киева по борьбе с канонической Украинской православной церковью, а в лавре «не должно быть московского духа».

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Религия
  • Украина
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar