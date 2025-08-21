Сотрудники Киево-Печерской лавры вынесли на улицу раки с мощами святых

Сотрудники музея-заповедника Киево-Печерская лавра вынесли из помещений раки с мощами святых для проведения неизвестных манипуляций. Об инциденте сообщил Союз православных журналистов (СПЖ).

В ролике действительно видно, что раки находятся на улице. Возле одного из них стоит мужчина и что-то разглядывает. В СПЖ напомнили, что о состоянии останков святых уже несколько месяцев нет достоверных сведений.

Из Киево-Печерской лавры вынесли раки с мощами святых. Видео © Telegram / СПЖ — новости Православия

Украинские СМИ сообщали, что руководство учреждения планирует масштабную реставрацию, направленную на так называемую дерусификацию росписей в Успенском соборе. Для выполнения этих работ, по данным, будут привлечены как штатные специалисты музея, так и внешние эксперты.