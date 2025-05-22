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22 мая, 12:58

«Московский дух» изгнал ставленника раскольников из Киево-Печерской лавры

Директора Киево-Печерской лавры Остапенко уволили из-за «московского духа»

Обложка © wikipedia.org

Обложка © wikipedia.org

На Украине уволили с должности гендиректора заповедника «Киево-Печерская лавра» Максима Остапенко, участвовавшего в вытеснении канонической Украинской православной церкви (УПЦ) из обители. Его лишили поста с пометкой, что он «слабо» отстаивал позицию киевских властей по борьбе с УПЦ, сообщил в соцсети министр культуры страны Николай Точицкий.

«Деятельность московских религиозных организаций запрещена законом. Увольнение гендиректора заповедника является ответом на слабую позицию в выполнении этого закона. То, что в Лавре не должно быть московского духа, должно было быть точкой наибольших усилий руководителя заповедника», — заявил чиновник.

По его словам, Остапенко уделял мало внимания реагированию на «угрозы» национальной безопасности и мало помогал Министерству культуры Украины передавать ПЦУ храмы и монастыри. Сам Остапенко позже сообщил, что до сих пор не понимает причин увольнения и считает, что хорошо справлялся с обязанностями.

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Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины (СБУ) заочно выдвинула обвинения в отношении 14 митрополитов и епископов Русской православной церкви (РПЦ), которые в период с 2022 по 2024 год входили в состав Священного Синода.

Татьяна Миссуми
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