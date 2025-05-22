«Московский дух» изгнал ставленника раскольников из Киево-Печерской лавры

На Украине уволили с должности гендиректора заповедника «Киево-Печерская лавра» Максима Остапенко, участвовавшего в вытеснении канонической Украинской православной церкви (УПЦ) из обители. Его лишили поста с пометкой, что он «слабо» отстаивал позицию киевских властей по борьбе с УПЦ, сообщил в соцсети министр культуры страны Николай Точицкий.

«Деятельность московских религиозных организаций запрещена законом. Увольнение гендиректора заповедника является ответом на слабую позицию в выполнении этого закона. То, что в Лавре не должно быть московского духа, должно было быть точкой наибольших усилий руководителя заповедника», — заявил чиновник.

По его словам, Остапенко уделял мало внимания реагированию на «угрозы» национальной безопасности и мало помогал Министерству культуры Украины передавать ПЦУ храмы и монастыри. Сам Остапенко позже сообщил, что до сих пор не понимает причин увольнения и считает, что хорошо справлялся с обязанностями.