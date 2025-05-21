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20 мая, 22:59

Сторонники ПЦУ захватили храм УПЦ в Старых Бросковцах на западе Украины

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Раскольники Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили Петро-Павловский храм Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Старые Бросковцы на западе страны. Об этом сообщает Союз православных журналистов со ссылкой на верующих Черновицко-Буковинской епархии.

По данным СПЖ, 20 мая 2025 года последователи ПЦУ под руководством капелланов проникли в церковь и установили там контроль. Рядом находились несколько экипажей полиции. При этом раскольники намеревались захватить также Параскевскую церковь в том же населённом пункте, однако отказались от этой попытки из-за активного сопротивления верующих.

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А ранее в Черкассах сторонники ПЦУ захватили храм апостола Андрея Первозванного, принадлежащего УПЦ. Как сообщил нардеп Артём Дмитрук, всё происходило при полной поддержке полиции и под контролем сотрудников СБУ.

Тимур Хингеев
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