Сторонники ПЦУ захватили храм УПЦ в Старых Бросковцах на западе Украины

Раскольники Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили Петро-Павловский храм Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Старые Бросковцы на западе страны. Об этом сообщает Союз православных журналистов со ссылкой на верующих Черновицко-Буковинской епархии.

По данным СПЖ, 20 мая 2025 года последователи ПЦУ под руководством капелланов проникли в церковь и установили там контроль. Рядом находились несколько экипажей полиции. При этом раскольники намеревались захватить также Параскевскую церковь в том же населённом пункте, однако отказались от этой попытки из-за активного сопротивления верующих.