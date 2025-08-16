Представители УПЦ отказались передать Киеву доказательства разрыва с РПЦ

Ранее Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести (ГСУЭСС) предписала митрополиту Онуфрию до 18 августа предъявить решения высших церковных органов о выходе из РПЦ, аннулировании её устава и публичном несогласии с назначениями в её структуры.

УПЦ решительно отвергла предписание, которое, по их мнению, было направлено на создание искусственных поводов для обвинения в аффилированности. Церковь расценила это как недопустимое вмешательство в её внутреннюю жизнь, нарушающее как украинское, так и международное право. После тщательного анализа распоряжения, Киевская митрополия УПЦ пришла к заключению, что его пункты являются «фиктивными», не имеют отношения к УПЦ и не могут быть реализованы. Православное представительство также охарактеризовало данное предписание как «публичный ультиматум», а не как юридически обоснованный документ, сформированный на основе личных взглядов чиновников.