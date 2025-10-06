Украинская актриса Елена Бондарева-Репина, ранее известная резкими высказываниями в адрес России, столкнулась с принудительной мобилизацией собственного мужа в ряды ВСУ. Об она сообщила в эмоциональном видеообращении в соцсетях.

Ругавшая РФ звезда «Сватов» после мобилизации мужа назвала ТЦК фашистами. Видео © Соцсети Елена Репиной

«Моего мужа забрало ТЦК. С ним нет связи. На меня хотят надеть наручники. Надо мной просто издеваются. Я сейчас лежу на асфальте и я не знаю, что делать. Я хочу, чтобы весь мир знал: моего мужа забрали фашисты! С ним нет связи! Вот их сколько! А я одна! И я не знаю, что делать», — сказала актриса.

В своём монологе Бондарева-Репина также утверждала, что её супруга забрали на фронт, несмотря на то, что она пережила смерть своих детей. При этом подтверждений этой информации в открытых источниках не найдено.

Известность Елена Бондарева-Репина получила благодаря ролям в популярных российских и украинских сериалах, среди которых «Мажор», «Сваты» и «Слуга народа», где главного героя играл нынешний киевский лидер Владимир Зеленский.

Ранее сообщалось, что на Украине ввели автоматическую систему воинского учёта для мужчин призывного возраста. Новые правила предполагают автоматическую постановку на воинский учёт всех украинцев от 25 до 60 лет. Снятие с учёта также будет автоматическим — по достижении верхней возрастной границы. Одновременно с этим семнадцатилетние допризывники получили возможность зарегистрироваться удалённо через приложение «Резерв+», минуя военно-врачебную комиссию.