Вооружённые силы Украины вводят автоматическую систему постановки на воинский учёт для мужчин в возрасте от 25 до 60 лет. Соответствующее решение было принято украинским правительством по инициативе министерства обороны.

«Правительство приняло инициированное Минобороны решение об автоматизации постановки и снятии граждан с воинского учёта. Мужчины в возрасте 25-60 лет, которые не стояли на учете, будут поставлены на него автоматически», — говорится в официальном сообщении украинского оборонного ведомства.

Также автоматизирована процедура снятия с учёта по достижении предельного возраста пребывания в запасе. Кроме того, согласно новым правилам, постановка на учёт семнадцатилетних допризывников теперь возможна дистанционно через мобильное приложение «Резерв+» без обязательного прохождения военно-врачебной комиссии.

Ранее сообщалось, что на Украине ведётся подготовка к мобилизации женщин. Источник утверждает, что в бригадах ВСУ уже вводятся должности советников командира по вопросам гендерного равенства. Эксперт связывает эти меры со стремительным сокращением численности личного состава украинской армии, колоссальными потерями на поле боя, отсутствием добровольцев и недостаточной подготовкой принудительно мобилизованных бойцов. По его словам, именно эти причины объясняют ведущуюся «подготовку и «прогрев» к мобилизации женщин.