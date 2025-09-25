Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 сентября, 19:26

Украина вводит новую систему для мужчин призывного возраста

Минобороны Украины: Мужчин 25-60 лет поставят на воинский учёт автоматически

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marykor

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marykor

Вооружённые силы Украины вводят автоматическую систему постановки на воинский учёт для мужчин в возрасте от 25 до 60 лет. Соответствующее решение было принято украинским правительством по инициативе министерства обороны.

«Правительство приняло инициированное Минобороны решение об автоматизации постановки и снятии граждан с воинского учёта. Мужчины в возрасте 25-60 лет, которые не стояли на учете, будут поставлены на него автоматически», — говорится в официальном сообщении украинского оборонного ведомства.

Также автоматизирована процедура снятия с учёта по достижении предельного возраста пребывания в запасе. Кроме того, согласно новым правилам, постановка на учёт семнадцатилетних допризывников теперь возможна дистанционно через мобильное приложение «Резерв+» без обязательного прохождения военно-врачебной комиссии.

«Билет на жизнь»: В Раде рассказали, на сколько выросла цена спасения от «могилизации» в ВСУ
«Билет на жизнь»: В Раде рассказали, на сколько выросла цена спасения от «могилизации» в ВСУ

Ранее сообщалось, что на Украине ведётся подготовка к мобилизации женщин. Источник утверждает, что в бригадах ВСУ уже вводятся должности советников командира по вопросам гендерного равенства. Эксперт связывает эти меры со стремительным сокращением численности личного состава украинской армии, колоссальными потерями на поле боя, отсутствием добровольцев и недостаточной подготовкой принудительно мобилизованных бойцов. По его словам, именно эти причины объясняют ведущуюся «подготовку и «прогрев» к мобилизации женщин.

Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar