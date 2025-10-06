Украинские военкомы вслед за котом «мобилизовали» буйного пёсика вместе с хозяином

В Киеве во время силовой мобилизации в микроавтобус ТЦК затолкали мужчину, который вышел погулять с собакой. Поскольку пёсик сильно гавкал и мешался, его тоже «бусифицировали». Об этом сообщают местные телеграм-каналы.

Мобилизация в Киеве. Видео © Киев Info

Хозяин питомца звал на помощь людей, но рядом оказалась лишь одна женщина, которая смогла лишь записать происходящее на видео. На кадрах трое сотрудников ТЦК в гражданской одежде запихивают новобранца в машину, пока рядом лает его собака. Пёс никак не успокаивался, поэтому его отправили в военкомат вместе с хозяином.

А в Житомире сотрудники ТЦК «мобилизовали» кота, который отдыхал на лавочке возле дома. Хозяйка питомца Лидия Ивановна потратила много времени на его безуспешные поиски, пока не обнаружила на записях видеонаблюдения ужасные кадры произошедшего. После скандала усатого «новобранца» вернули женщине, однако мотивы так и остались тайной.