Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 октября, 09:29

«Все вооружены»: Украинцы стали носить ножи, чтобы отбиваться от «приставучих» военкомов

Жители Одессы начали вооружаться для защиты от сотрудников украинских ТЦК

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Afanasiev Andrii

Мужчины призывного возраста в Одессе начали носить с собой холодное оружие, чтобы при необходимости отпугнуть или пару раз порезать приставучих сотрудников ТЦК. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказала местная жительница.

Это можно назвать следствием агрессии самих работников ТЦК, которые часто избивают людей на улице и издеваются над ними в военкоматах.

«Потихонечку, конечно, мужики начинают ходить с ножичками и всякими режущими-колющими предметами, если они мобилизационного возраста», рассказала одесситка.

Самые ярые уклонисты тоже берут с собой на улицу что-то эдакое. По словам женщины, у них хватит духу полоснуть сотрудника ТЦК, чтобы защититься от их силовой мобилизации.

«То есть они все уже в основном такие, которые имеют характер, они все вооружены уже», заключила украинка.

Украинец переехал военкомов за попытку проверить документы
Украинец переехал военкомов за попытку проверить документы

Однако не только в Одессе люди решили вооружиться для борьбы с ТЦК. Ранее Life.ru рассказывал, как житель Кривого Рога набросился на военкомов с ножом, пока те проверяли его документы. Теперь ему грозит до 8 лет тюрьмы, но такой исход, судя по всему, его устраивает больше.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

