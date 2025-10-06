«Все вооружены»: Украинцы стали носить ножи, чтобы отбиваться от «приставучих» военкомов

Мужчины призывного возраста в Одессе начали носить с собой холодное оружие, чтобы при необходимости отпугнуть или пару раз порезать приставучих сотрудников ТЦК. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказала местная жительница.

Это можно назвать следствием агрессии самих работников ТЦК, которые часто избивают людей на улице и издеваются над ними в военкоматах.

«Потихонечку, конечно, мужики начинают ходить с ножичками и всякими режущими-колющими предметами, если они мобилизационного возраста», — рассказала одесситка.

Самые ярые уклонисты тоже берут с собой на улицу что-то эдакое. По словам женщины, у них хватит духу полоснуть сотрудника ТЦК, чтобы защититься от их силовой мобилизации.

«То есть они все уже в основном такие, которые имеют характер, они все вооружены уже», — заключила украинка.

Однако не только в Одессе люди решили вооружиться для борьбы с ТЦК. Ранее Life.ru рассказывал, как житель Кривого Рога набросился на военкомов с ножом, пока те проверяли его документы. Теперь ему грозит до 8 лет тюрьмы, но такой исход, судя по всему, его устраивает больше.