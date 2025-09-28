В украинском городе Тернополь водитель намеренно совершил наезд на двух сотрудников ТЦК (военкомата), которые пытались проверить его документы. Инцидент подтверждала полиция региона.

По информации правоохранительных органов, происшествие случилось 27 сентября. Сотрудники ТЦК обратились к мужчине с требованием предъявить документы для проверки, но тот отказался. После этого украинец заблокировался внутри своего автомобиля.

Затем водитель неожиданно начал движение, в результате чего совершил наезд на двух представителей военкомата. Третий сотрудник, находившийся на месте, произвёл несколько выстрелов из травматического пистолета, целясь в колёса автомобиля. Однако эти действия не привели к желаемому результату, и мужчина сумел скрыться. В настоящее время полиция разыскивает его.

Сотрудники ТЦК стали одной из главных проблем жителей Украины. Мужчины боятся выходить на работу, в магазин или даже на прогулку. По этой причине стали появляться множество способов, чтобы избежать призыва в армию. Например, тысячи украинцев обращаются в McDonald's с целью трудоустройства, чтобы получить официальную бронь от ТЦК. Стоимость может достигать внушительной суммы — свыше 1,2 млн рублей на одного человека.