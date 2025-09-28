В Украине набирает обороты новая и очень специфическая схема, позволяющая гражданам избежать призыва в армию. По информации телеграм-канала Mash, тысячи украинцев начали обращаться в McDonald's с целью трудоустройства, чтобы получить официальную бронь от территориальных центров комплектования (ТЦК). Стоимость такого «билета» на работу в американской сети ресторанов быстрого питания может достигать внушительной суммы – до 15 тысяч долларов (свыше 1,2 млн рублей) на одного человека.

Эта ситуация стала возможной благодаря особым привилегиям, которыми пользуется McDonald's на Украине. Ресторан получил статус предприятия, имеющего право на бронирование своих сотрудников наравне с государственными учреждениями. Такие преференции были обеспечены усилиям бывшего министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. В прошлом он активно выступал в защиту присутствия McDonald's в стране, даже в условиях начавшихся боевых действий. Кулеба аргументировал свою позицию тем, что сеть ресторанов является своего рода символом евроинтеграции Украины и её присутствие должно быть сохранено.

Недавно представители Вооружённых сил Украины вновь выразили обеспокоенность нехваткой личного состава. В этот раз была названа новая и неожиданная причина дефицита кадров – McDonald's. По словам военных, многие украинцы предпочитают работу в сети ресторанов, где они могут использовать «лопатку для котлеток», вместо того чтобы заниматься «лопатой для рытья окопов» на фронте. Следует отметить, что сеть McDonald's в Украине насчитывает более 100 заведений, а штат сотрудников превышает 7500 человек. Это сопоставимо с численностью трёх полков.

К слову, средняя заработная плата в McDonald's составляет от 600 долларов (50 тысяч рублей) в месяц. На этом фоне стоимость получения брони через трудоустройство в компании, которая фактически является взяткой за избежание отправки на передовую, достигает 15 тысяч долларов.

Недавно McDonald's опубликовал финансовый отчёт за 2024 год. Согласно ему, выручка компании выросла на 30% по сравнению с предыдущим годом и составила 13 млрд гривен (26 млрд рублей).

Ранее сообщалось, что на Украине ввели автоматическую систему воинского учёта для мужчин призывного возраста. По новым правилам, на учёт автоматически будут ставиться все украинцы в возрасте от 25 до 60 лет, а сниматься с него — по достижении предельного возраста. Также сообщается, что семнадцатилетние допризывники теперь могут встать на учёт дистанционно через мобильное приложение «Резерв+» без обязательного прохождения военно-врачебной комиссии.