Во Львове сотрудник территориального центра комплектования, открывший огонь по гражданину Украины, совершил нападение во время вручения повестки. Об этом сообщили в российских силовых структурах РИА «Новости».

Собеседник агентства заявил, что в последнее время сотрудники украинских военкоматов патрулируют населённые пункты с оружием и иногда сопровождаются «группами содействия ТЦК», которые в народе получили прозвище «титушки».

«Сторонники жёсткой мобилизации неоднократно высказывались в эфире телемарафона о необходимости ужесточения мер принудительной мобилизации. Многие из них выступают за применение оружия и расстрел на месте лиц, которые оказывают сопротивление ТЦК», — отметил источник.

Напомним, 27 сентября в Сети появилась видеозапись, на которой зафиксировано, как представитель военкомата пытается остановить убегающего мужчину. В ходе конфликта сотрудник ТЦК применяет физическую силу, после чего раздаётся звук выстрела. К слову, что в Интернете активно публикуются многочисленные видео с фактами силовой мобилизации на Украине, где представители военкоматов применяют физическое насилие к мужчинам призывного возраста.