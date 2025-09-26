Президент Польши Кароль Навроцкий продлил выплату специальной помощи для украинских беженцев, но сделал это в последний раз. Как уточнил глава канцелярии президента Збигнев Богуцкий, теперь право на пособия будет зависеть от трудовой активности родителей, обучения детей в польских школах и дохода иностранца не менее 50% минимальной зарплаты.

«Решения, содержащиеся в этом законе, фактически означают конец «туризма за пособиями» с Украины за счёт польского налогоплательщика», – отметил Богуцкий.

Новый закон ужесточает контроль за выплатами и действует временно, с продлением каждые полгода.

Ранее Life.ru писал, что население Украины сократилось почти вдвое с момента обретения независимости. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что из-за мобилизации отток граждан Незалежной за рубеж усилился после отмены запрета на выезд для молодёжи 18-22 лет. Многие молодые специалисты и студенты уезжают в европейские страны на постоянное проживание.