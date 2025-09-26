Захарова назвала мобилизацию одной из причин сокращения населения Украины вдвое

Население Украины с момента обретения независимости сократилось практически вдвое, а отток граждан за рубеж резко усилился на фоне ухудшения ситуации в стране и ужесточения мобилизации. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«19 сентября украинская служба «Би-би-си» со ссылкой на государственную миграционную службу Украины сообщила, что численность населения страны составляет 28,7 млн человек. Иными словами, с момента провозглашения независимости в 1991 году она уменьшилась почти вдвое. Тогда в бывшей УССР проживало порядка 52 млн человек. И эта тенденция имеет устойчивый характер», — указала дипломат.

Захарова добавила, что после отмены в конце августа запрета на выезд для граждан в возрасте от 18 до 22 лет наблюдается стабильный рост числа молодых специалистов и учащихся, которые покидают Украину для постоянного проживания в европейских странах.