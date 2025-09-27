Во Львове сотрудник военкомата открыл стрельбу, пытаясь мобилизовать мужчину

Шокирующий случай с применением огнестрельного оружия произошёл во Львове во время силовой мобилизации. Как сообщают местные Telegram-каналы, сотрудник территориального центра комплектования (ТЦК) открыл стрельбу при попытке задержания мужчины.

Сотрудник ТЦК открыл стрельбу во Львове. Видео © Telegram / Реальный Львов

В социальных сетях распространяется видеозапись, на которой зафиксировано, как представитель военкомата пытается остановить убегающего мужчину. В ходе конфликта сотрудник ТЦК применяет физическую силу, после чего раздаётся звук выстрела.

К слову, что в Интернете активно публикуются многочисленные видео с фактами силовой мобилизации на Украине, где представители военкоматов применяют физическое насилие к мужчинам призывного возраста. Зафиксированы случаи, когда жёны мобилизованных пытаются препятствовать действиям сотрудников ТЦК, однако военные не останавливаются перед применением силы и в отношении женщин.

Напомним, что закон об усилении мобилизации, вступивший в силу 18 мая 2024 года, обязал всех военнообязанных обновить данные в военкоматах. Документ предусматривает автоматическое считание повестки врученной даже без личного контакта с призывником — при проставлении штампа о невозможности вручения.

Ранее сообщалось о задержании украинскими военкоматами оператора австрийского телеканала ORF Андрея Непоседова. 53-летний сотрудник телеканала был задержан при следовании в Тернопольскую область для участия в съёмках материала совместно с корреспондентом Кристианом Вершютцем. После доставки в территориальный центр комплектования (ТЦК) журналисту удалось совершить побег из учреждения.