На Украине сотрудники ТЦК задержали оператора австрийского телеканала ORF

Украинские военкомы задержали и отправили в ТЦК оператора австрийского телеканала ORF Андрея Непоседова. О случившемся говорится в пресс-релизе СМИ.

Согласно информации канала, их 53-летний оператор направлялся в Тернопольскую область на съёмки материала корреспондента Кристиана Вершютца. По дороге Непоседова остановили полицейские, а присутствовавший на месте сотрудник ТЦК потребовал предъявить документы и велел пройти с ним. Оператор был задержан и отправлен в ТЦК, откуда его не отпускают без объяснения причин.

«Несмотря на неоднократные ходатайства адвоката, ситуация не изменилась: его уже четверо суток держат под стражей в Тернополе без каких-либо объяснений», — сказано в сообщении ORF.