Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 сентября, 21:07

На Украине сотрудники ТЦК задержали оператора австрийского телеканала ORF

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Украинские военкомы задержали и отправили в ТЦК оператора австрийского телеканала ORF Андрея Непоседова. О случившемся говорится в пресс-релизе СМИ.

Согласно информации канала, их 53-летний оператор направлялся в Тернопольскую область на съёмки материала корреспондента Кристиана Вершютца. По дороге Непоседова остановили полицейские, а присутствовавший на месте сотрудник ТЦК потребовал предъявить документы и велел пройти с ним. Оператор был задержан и отправлен в ТЦК, откуда его не отпускают без объяснения причин.

«Несмотря на неоднократные ходатайства адвоката, ситуация не изменилась: его уже четверо суток держат под стражей в Тернополе без каких-либо объяснений», — сказано в сообщении ORF.

Украинские военкомы оставили жителей Сумской области без еды и врачей
Украинские военкомы оставили жителей Сумской области без еды и врачей

Ранее стало известно, что украинские власти направили 500 миллионов гривен ($12 млн) на финансирование экстренной мобилизации. В семи регионах страны сформированы оперативные штабы, а призывные пункты в крупнейших городах перевели в круглосуточный режим работы. Подробнее по теме читайте в материале Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Австрия
  • Украина
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar