На Украине сотрудники ТЦК задержали оператора австрийского телеканала ORF
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo
Украинские военкомы задержали и отправили в ТЦК оператора австрийского телеканала ORF Андрея Непоседова. О случившемся говорится в пресс-релизе СМИ.
Согласно информации канала, их 53-летний оператор направлялся в Тернопольскую область на съёмки материала корреспондента Кристиана Вершютца. По дороге Непоседова остановили полицейские, а присутствовавший на месте сотрудник ТЦК потребовал предъявить документы и велел пройти с ним. Оператор был задержан и отправлен в ТЦК, откуда его не отпускают без объяснения причин.
«Несмотря на неоднократные ходатайства адвоката, ситуация не изменилась: его уже четверо суток держат под стражей в Тернополе без каких-либо объяснений», — сказано в сообщении ORF.
Ранее стало известно, что украинские власти направили 500 миллионов гривен ($12 млн) на финансирование экстренной мобилизации. В семи регионах страны сформированы оперативные штабы, а призывные пункты в крупнейших городах перевели в круглосуточный режим работы.