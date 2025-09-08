Киев направил 500 млн гривен ($12 млн) на финансирование экстренной мобилизации, создав оперативные штабы в семи областях и переведя призывные пункты в крупнейших городах на круглосуточный режим работы. Об этом свидетельствуют данные из секретных документов, опубликованных SHOT.

Согласно документам, в семи регионах Украины созданы оперативные штабы при ОВА, которые систематически обновляют данные о жителях и осуществляют их задержание для последующей отправки в ряды ВСУ. В городах-миллионниках, включая Киев, Одессу, Харьков, Днепр и Львов, территориальные центры комплектования теперь функционируют 24 часа в сутки, а дополнительные пункты развернуты на спортивных аренах и в других крупных административных зданиях.

Военные также внедряются в базы школ и училищ для сбора информации о спортсменах с целью их последующего распределения в подходящие рода войск. На фоне подписания документов о мобилизации более 122 тысяч человек начаты усиленные рейды по местам массового скопления людей, таким как торговые центры и санатории.

Изначально Киев планировал полностью заблокировать выезд за границу для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет без разрешения от ТЦК, однако затем ввёл послабление для молодых людей до 22 лет, отменив для них это ограничение. Для остальных возрастных категорий запрет на выезд продолжает действовать.