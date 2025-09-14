OE24: Задержанный на Украине оператор ORF сбежал от комиссии ТЦК

Оператор австрийской телерадиокомпании ORF Андрей Непоседов, ранее задержанный на Украине, сбежал из ТЦК в лес. Об этом сообщает OE24 со ссылкой на руководителя киевского бюро ORF Кристиана Вершютца.

По его словам, оператор и его жена просто сели в автомобиль и покинули здание. Ночь провели в лесу в машине. Позднее к ним присоединился адвокат, который отвёз их в Киев.