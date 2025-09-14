Единый день голосования
Мессенджер MAX
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 сентября, 03:19

OE24: Задержанный на Украине оператор ORF сбежал от комиссии ТЦК

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / G.Evgenij

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / G.Evgenij

Оператор австрийской телерадиокомпании ORF Андрей Непоседов, ранее задержанный на Украине, сбежал из ТЦК в лес. Об этом сообщает OE24 со ссылкой на руководителя киевского бюро ORF Кристиана Вершютца.

По его словам, оператор и его жена просто сели в автомобиль и покинули здание. Ночь провели в лесу в машине. Позднее к ним присоединился адвокат, который отвёз их в Киев.

Жёсткое задержание курьера военкомами в Тернополе попало на видео
Жёсткое задержание курьера военкомами в Тернополе попало на видео

Напомним, украинские военкомы задержали и отправили в ТЦК оператора австрийского телеканала ORF Андрея Непоседова. 53-летний сотрудник направлялся в Тернопольскую область на съёмки материала корреспондента Кристиана Вершютца. По дороге Непоседова остановили полицейские, а присутствовавший на месте сотрудник ТЦК потребовал предъявить документы и велел пройти с ним. Оператор был задержан и отправлен в ТЦК.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Украина
  • Австрия
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar