13 сентября, 09:25

Жёсткое задержание курьера военкомами в Тернополе попало на видео

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ShapikMedia

Жёсткое задержание курьера Glovo сотрудниками в Тернополе попало на видео. Кадры публикуют украинские СМИ.

Военкомы задерживают курьера Glovo в Тернополе. Видео © Труха

В ролике видно, как мужчину в жёлтой форме сервиса доставки и с коробом на спине валят на землю двое в военной форме. Военкомы залили свою жертву из перцового баллончика. Похоже, что некоторые прохожие решили вмешаться. Чем закончилась ситуация, неизвестно.

Накануне стало известно, как жертва ТЦК в Черкасской области отбивалась топором от «людолова», который потребовал от него предъявить документы. Сообщается, что мужчина нанёс своим орудием несколько ударов по голове военкома и добавил струёй из газового баллончика. Правда избежать бусификации это ему в конечном счёте не помогло.

