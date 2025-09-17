Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Регион
17 сентября, 12:41

Российский дроновод спас херсонца от погони «людоловов»

Оператор дронов ВС РФ спас мужчину от погони ТЦК в Херсонской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / gph-foto.de

В Херсонской области российский оператор БПЛА решил спасти мужчину, которого преследовали сотрудники украинского ТЦК. Херсонец пытался скрыться от принудительной мобилизации на велосипеде, рассказал представитель российских силовых структур.

«Машина украинских военкомов по просёлочной дороге погналась за мужчиной на велосипеде, однако была перехвачена российским FPV. В результате велосипедисту удалось скрыться и избежать насильственной мобилизации в ВСУ», цитирует представителя ТАСС.

Силовик отметил участившиеся за последний месяц случаи, когда российские разведывательные дроны фиксируют попытки насильственной мобилизации в Херсоне. Операторы российских беспилотников, по его словам, стараются помогать местным жителям, не допуская их задержания.

Ранее на Украине сотрудники ТЦК задержали оператора австрийского телеканала ORF. Позже журналисту удалось сбежать.

