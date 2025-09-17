Российский дроновод спас херсонца от погони «людоловов»

В Херсонской области российский оператор БПЛА решил спасти мужчину, которого преследовали сотрудники украинского ТЦК. Херсонец пытался скрыться от принудительной мобилизации на велосипеде, рассказал представитель российских силовых структур.

«Машина украинских военкомов по просёлочной дороге погналась за мужчиной на велосипеде, однако была перехвачена российским FPV. В результате велосипедисту удалось скрыться и избежать насильственной мобилизации в ВСУ», — цитирует представителя ТАСС.