В Харькове семь экипажей полиции и военкомы пытались мобилизовать парня, его отбивали прохожие

В Харькове очевидцы сняли на видео процесс насильственного задержания молодого человека группой ТЦК. По словам пользователей соцсетей, на одной из улиц города семь экипажей пытались задержать харьковчанина, за которого вступились неравнодушные женщины

Сотрудники ТЦК задерживают парня в Харькове. Видео © X / Doravin07

На кадрах видно, как вокруг собираются местные жители, мешая силовикам провести задержание. Некоторые женщины пытались блокировать действия полиции, из-за чего их силой отводили в сторону под руки.

Ранее сообщалось, что на Украине ввели автоматическую систему воинского учёта для мужчин призывного возраста. По новым правилам, на учёт автоматически будут ставиться все украинцы в возрасте от 25 до 60 лет, а сниматься с него — по достижении предельного возраста.