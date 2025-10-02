Предпочёл тюрьму фронту: Украинец покромсал ножом военкомов

В Кривом Роге произошло нападение на сотрудников территориального центра комплектования во время проверки документов. Об этом сообщили в областном ТЦК и СП.

Согласно официальной информации, мужчина во время процедуры проверки документов достал нож и нанёс ранения двум сотрудникам учреждения, после чего скрылся с места происшествия. Оба пострадавших были госпитализированы, один из них находится в тяжёлом состоянии.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, ему грозит до восьми лет лишения свободы.

На днях похожий инцидент произошёл в Тернополе — мужчина закрылся в машине от военкомов, которые хотели проверить его документы. Пока сотрудники ТЦК решали, что с ним делать, водитель внезапно тронулся, совершив наезд на двух «людоловов». Третий начал стрелять из травматического пистолета по колёсам, но остановить автомобиль это не помогло. Сбежавшего мужчину объявили в полицейский розыск.