Стала известна судьба «мобилизованного» на Украине кота

На Украине сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, военкоматы) вернули хозяйке кота, которого ранее схватили на улице в Житомире и увезли в служебном автомобиле. В Сети бурно обсуждалась «мобилизация» животного, так как кадры похищения попали на камеры наблюдения. О возвращении хвостатого домой пишет украинское издание «Страна».

Кот изо всех сил пытался убежать от военкомов. Видео © Новости Украины

«Военкомы в Киевской области вернули хозяевам «мобилизованного» кота», — сказано в публикации. При этом в военкомате так и не объяснили поимку хвостатого «солдата». Неизвестно и состояние животного после общения с «людоловами».

Как сообщалось, в украинском городе Житомире сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) «мобилизовали» кота. Сотрудники военкомата схватили питомца на улице и затолкали в служебный автомобиль. Хозяйка кота Лидия Ивановна потратила много времени на безуспешные поиски кота, пока не обнаружила на записях видеонаблюдения ужасные кадры произошедшего.