На Украине ушлые военкомы силой «мобилизовали» сбежавшего от хозяйки кота

В украинском городе Житомире сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) устали гоняться за людьми, поэтому перешли на животных. Местные Telegram-каналы опубликовали шокирующие кадры «мобилизации» кота, который не смог противостоять «людоловам».

Кот изо всех сил пытался убежать от военкомов. Видео © Telegram / Новости Украины

Согласно опубликованным материалам, днём сотрудники военкомата приблизились к животному, схватили его и поместили в служебный автомобиль. Хозяйка кота Лидия Ивановна потратила много времени на безуспешные поиски питомца, пока не обнаружила на записях видеонаблюдения ужасные кадры произошедшего.

В социальных сетях и мессенджерах активно обсуждается данная ситуация, многие пользователи выражают тревогу за судьбу животного. В настоящее время остаётся неизвестно, какие цели преследовали сотрудники ТЦК, изымая пушистика, а также где находится кот и в каких условиях содержится. Местные жители пытаются установить дальнейшую судьбу питомца через официальные каналы связи.

Ранее в Тернополе развернулся конфликт между водителем и сотрудниками военкомата. Мужчина забаррикадировался в машине, уклоняясь от проверки документов. Внезапно он привёл автомобиль в движение, сбив двух сотрудников ТЦК. Несмотря на выстрелы из травматического пистолета по колесам со стороны третьего сотрудника, водитель сумел скрыться.