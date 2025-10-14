В Сети появились жуткие фотографии из территориального центра комплектования (ТЦК) в самом сердце Украины. Киевское подобие военкомата явно не слышало ничего о стерильности. Жители, попавшие в ТЦК, жалуются на полнейшую антисанитарию, сообщает издание Страна.ru.

В Сети показали несколько кадров из главного распределительного центра ТЦК в Киеве. Фото © Страна.ua

Мобилизованных мужчин в центре комплектования ждут грязные матрасы, предположительно, испачканные кровью. Питание в «адском» военкомате тоже не на высшем уровне — чёрствый хлеб, что-то наподобие перловки и чай.

Самым опасным местом в ТЦК считается туалет, которого иногда просто нет. Для некоторых мужчин доступны дырки в полу, а самым везучим — настоящий унитаз. Правда, сделать необходимые дела на нём невозможно. Чаще всего туалеты забиты бумагой или различным мусором, а на ободке видны фекалии. Со слов журналистов, именно в этот центр комплектования попадают мобилизованные жители Киева перед отправкой в учебные центры.

Ранее стало известно, что сотрудники ТЦК в последнее время стали призывать даже людей с наркотической зависимостью и тяжёлыми заболеваниями, такими как туберкулез. Один из украинцев уже несколько месяцев находится в черкасском военкомате, где его пытаются распределить в различные воинские части, однако из-за проблем со здоровьем никуда не берут.