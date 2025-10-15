С начала специальной военной операции из Вооружённых сил Украины дезертировало порядка 285 тысяч военнослужащих. Киевские власти не знают, как справиться с возникшей ситуацией. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Продолжает неуклонно расти число дезертиров из ВСУ. За сентябрь было официально зарегистрировано 19 тысяч человек, даже больше. Суммарно за 2025 год их число составило 162 тысячи человек, а с начала СВО 285 тысяч человек дезертировали из вооружённых сил Украины», — сказала она в ходе брифинга по текущим вопросам внешней политики.

Представитель МИД России выразила сомнение в достоверности украинской статистики по дезертирству в ВСУ, предположив, что реальные цифры могут быть значительно выше. По оценкам наблюдателей, около 1,5 миллиона военнослужащих покинули ряды украинской армии.

Она также отметила, что, несмотря на усилия киевских властей, включая заградотряды и ужесточение наказаний, остановить дезертирство не удаётся. Ни снижение мобилизационного возраста, ни создание «параллельной армии» из 16-18-летних не повлияют на ситуацию, поскольку никто не желает «умирать за киевскую хунту».

Ранее Life.ru сообщал, что в ходе боёв за Покровск украинская армия потеряла более трёх тысяч военнослужащих, что составляет почти половину гарнизона города. Для усиления обороны командование ВСУ перебросило в район две бригады из приграничных областей общей численностью до пяти тысяч человек. Российские войска тем временем продолжают окружение, перерезав все основные транспортные магистрали и вынуждая противника укрепляться в северной части города.