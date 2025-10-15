Сектор Газа
15 октября, 06:34

ВСУ лишились сотни бойцов на Рубцовском направлении из-за ошибки комбрига

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PumpedVisuals

Потери 60-й отдельной механизированной бригады ВСУ на Рубцовском направлении достигли 100 человек. Причиной названы неудачные контратаки под руководством нового командира Дмитрия Рогозюка. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«Новый комбриг Дмитрий Рогозюк устроил мясорубку для 60-й ОМБР ВСУ. За последнюю неделю штурмовые отряды бригады раз 20 пытались биться лбом о наступательную волну 20-й армии группировки войск «Запад». Только по предварительным подсчётам в бессмысленных и неподготовленных контратаках Рогозюк уничтожил свыше 50 боевиков, ещё примерно столько же солдат остались ранеными», — говорится в сообщении.

Высокий уровень потерь связан с неэффективными действиями нового комбрига 60-й бригады. Рогозюк является соратником украинского националиста Андрея Билецкого, основателя запрещённой в РФ организации «Азов»* и командира 3-й штурмовой бригады ВСУ.

Командование бригады ВСУ решило устранить своих отказников на Сумщине

Ранее сообщалось, что в районе Купянска военнослужащие ВСУ массово сдаются в плен, используя специальный телеграм-бот. Российские расчёты распространяют над позициями противника агитационные листовки с информацией о канале для сдачи. Через бота солдатам предоставляют инструкции о том, куда идти и как сдаваться.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

* Организация признана террористической и запрещена в РФ.

Милена Скрипальщикова
