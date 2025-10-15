Командиры одной из бригад Вооруженных Сил Украины (ВСУ) приняли решение об устранении штурмовой группы, состоявшей из тех, кто отказался выполнять приказы, и насильно мобилизованных лиц. Как утверждается со слов пленного, всё произошло на Сумском направлении.

Сам пленный, как сообщил источник РИА «Новости», являлся военнослужащим 71-й отдельной егерской бригады. По его рассказу, он провёл в лесополосе близ населённого пункта Алексеевка более суток, имея оторванную руку, до того момента, как его обнаружили и эвакуировали российские бойцы, оказавшие ему неотложную помощь.

Пленный украинский военнослужащий передал, что его запросы об эвакуации были проигнорированы командованием ВСУ.

Силовые структуры процитировали его слова о том, что штурмовая группа была сформирована из «отказников» и мобилизованных принудительно, и, по его утверждению, командиры якобы приняли решение их «обнулить».