Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 октября, 12:56

Пленный солдат ВСУ помог бойцам ВС РФ эвакуировать раненого после боевой задачи

Сдавшийся в плен украинский военный помог российским бойцам из группировки войск «Восток» эвакуировать раненого солдата ВС РФ. Об этом сообщил военный блогер Чингис Дамбиев в своём телеграм-канале.

Бойцы ВС РФ и украинец тащат раненого. Видео © Telegram / Dambiev

На кадрах с фронта танкисты из Бурятии эвакуируют с поля боя раненого товарища. Вместе с ними носилки несёт взятый в плен украинский солдат, который теперь движется в общей группе. Расчёт быстро, но осторожно преодолевает открытое пространство, спасая получившего ранение бойца.

Нардеп Безуглая испугалась способности ВС РФ предсказывать шаги генералов ВСУ
Нардеп Безуглая испугалась способности ВС РФ предсказывать шаги генералов ВСУ

Ранее Life.ru рассказывал, как бойцы группировки «Запад» спасли двух бойцов ВСУ, которых собирались убить свои за попытку сдаться в плен. Украинцы с белым флагом показались перед российским дроном, но их также заметили сослуживцы, сразу отрывшие по ним огонь из артиллерии.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Владимир Озеров
  • Новости
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar