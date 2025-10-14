Пленный солдат ВСУ помог бойцам ВС РФ эвакуировать раненого после боевой задачи

Сдавшийся в плен украинский военный помог российским бойцам из группировки войск «Восток» эвакуировать раненого солдата ВС РФ. Об этом сообщил военный блогер Чингис Дамбиев в своём телеграм-канале.

Бойцы ВС РФ и украинец тащат раненого. Видео © Telegram / Dambiev

На кадрах с фронта танкисты из Бурятии эвакуируют с поля боя раненого товарища. Вместе с ними носилки несёт взятый в плен украинский солдат, который теперь движется в общей группе. Расчёт быстро, но осторожно преодолевает открытое пространство, спасая получившего ранение бойца.

