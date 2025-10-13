Командование ВС РФ наперёд видит шаги, которые делает руководство ВСУ, из-за чего дела у Украины на фронте идут прескверно. Об этом заявила депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая.

«Русские играют нашими генералами, предсказывая их поведение, а те стараются действовать симметричными российскими методами, что означает для нас с ограниченными ресурсами медленное... (добавьте слово сами)», — написала нардеп у себя в соцсетях.

Она добавила, что не знает, как вывести страну и её армию из «хосписа», который стал для Украины «комнатой медленного угасания».

По словам Безуглой, Киеву следует сосредоточиться на возведении обороны в тылу, поскольку там вскоре засвистят пули и начнут летать ракеты.

«Планирование в соответствии с реальностью. Но пока такого проекта линии обороны, вы не поверите, до сих пор нет. До сих пор наши генералы ведутся на «отштурмуем». Где? Чем? Кем? Человеческими жизнями? Это непрерывный самообман», — подчеркнула нардеп.

В заключение депутат отметила, что десятки солдат ВСУ гибнут при штурме одного села, пока на других направлениях сдаются целые города, а вместе с ними ископаемые и пахотные земли.

Следующим городом, который освободят российские солдаты вполне может стать Красноармейск. По словам главы Генштаба ВС РФ Герасимова, штурмовые отряды уже теснят ВСУ в южных районах этого населённого пункта.