Нардеп Безуглая испугалась способности ВС РФ предсказывать шаги генералов ВСУ
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy
Командование ВС РФ наперёд видит шаги, которые делает руководство ВСУ, из-за чего дела у Украины на фронте идут прескверно. Об этом заявила депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая.
«Русские играют нашими генералами, предсказывая их поведение, а те стараются действовать симметричными российскими методами, что означает для нас с ограниченными ресурсами медленное... (добавьте слово сами)», — написала нардеп у себя в соцсетях.
Она добавила, что не знает, как вывести страну и её армию из «хосписа», который стал для Украины «комнатой медленного угасания».
По словам Безуглой, Киеву следует сосредоточиться на возведении обороны в тылу, поскольку там вскоре засвистят пули и начнут летать ракеты.
«Планирование в соответствии с реальностью. Но пока такого проекта линии обороны, вы не поверите, до сих пор нет. До сих пор наши генералы ведутся на «отштурмуем». Где? Чем? Кем? Человеческими жизнями? Это непрерывный самообман», — подчеркнула нардеп.
В заключение депутат отметила, что десятки солдат ВСУ гибнут при штурме одного села, пока на других направлениях сдаются целые города, а вместе с ними ископаемые и пахотные земли.
Следующим городом, который освободят российские солдаты вполне может стать Красноармейск. По словам главы Генштаба ВС РФ Герасимова, штурмовые отряды уже теснят ВСУ в южных районах этого населённого пункта.
