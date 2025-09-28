В Кировске бойцы группировки «Запад» спасли двух солдат Вооружённых сил Украины, которые стали объектом артиллерийских обстрелов со стороны своих сослуживцев, после того, как те предприняли попытку сдаться в плен. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

Разведка выявила позицию, за которой велось наблюдение, после чего находящиеся на ней солдаты вывесили белый флаг и вышли к российскому дрону. После этого, как предположили силовики, противник также зафиксировал их, и по позиции был нанесён удар ствольной и реактивной артиллерией ВСУ. В силовых структурах добавили, что удары удалось остановить благодаря контрбатарейной борьбе, а в период затишья двоих украинских военнослужащих получилось эвакуировать.

Также в силовых структурах уточнили, что один из эвакуированных военнослужащих получил ранение, ему сейчас оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что командование ВСУ не стало спасать своих солдат в Харьковской области, оставив их умирать на поле боя. В Синельниковском лесу были оставлены без возможности выхода из окружения бойцы 57-й и 127-й мотопехотных бригад, общая численность которых оценивается до взвода. Сообщается, что командование украинских сил приняло решение не спасать попавших в котёл военнослужащих.