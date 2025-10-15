В ходе боёв за Покровск (Красноармейск) украинская армия понесла тяжёлые потери, лишившись более трёх тысяч военнослужащих. Это составляет почти половину от изначального состава гарнизона города. В ответ на это командование ВСУ решило перебросить на усиление города две бригады из приграничных регионов, чьи силы составляют до пяти тысяч человек. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Ситуация в Покровске, где ВСУ несут потери. Видео © Telegram / Mash

На подкрепление были направлены части первой бригады территориальной обороны и 129-й механизированной бригады, которые были переброшены в Покровск из Черниговской и Сумской областей. На текущий момент противник активно укрепляется в северной части города, за железной дорогой, и продолжает закрывать котёл, перекрывая ключевые транспортные магистрали. Силы ВС РФ уже полностью перерезали все основные трассы, что ещё больше усложняет положение украинских войск в этом стратегически важном районе.

Ранее Life.ru писал, что из-за неудачных контратак потери 60-й отдельной механизированной бригады ВСУ на Рубцовском направлении достигли 100 человек. Причина ошибки — новый командир бригады Дмитрий Рогозюк, который является соратником украинского националиста Андрея Билецкого.