«История была смешная»: Боец СВО рассказал, как наступил на спящего в лесу солдата ВСУ

«История была смешная, что уже подойдя к самому Московскому, у меня солдат один занял позицию и начал к себе подтягивать двойку свою. Это второй был разведчик. Так вышло, что они вместе оказались. И нечаянно наступил на голову противнику, который сидел в кустах и спал. Реально, он наступил на голову, после чего случился стрелковый бой», — рассказал военнослужащий в беседе с ТАСС.