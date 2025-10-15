Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 октября, 10:29

«История была смешная»: Боец СВО рассказал, как наступил на спящего в лесу солдата ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Vog

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Vog

Приближаясь к населённому пункту Московское в ДНР, российский военнослужащий неожиданно обнаружил спящего в лесополосе украинского солдата, наступив ему прямо на голову. Об этом инциденте сообщил командир штурмового отряда 5-й отдельной мотострелковой бригады имени первого главы ДНР Александра Захарченко в составе группировки войск «Центр».

«История была смешная, что уже подойдя к самому Московскому, у меня солдат один занял позицию и начал к себе подтягивать двойку свою. Это второй был разведчик. Так вышло, что они вместе оказались. И нечаянно наступил на голову противнику, который сидел в кустах и спал. Реально, он наступил на голову, после чего случился стрелковый бой»,рассказал военнослужащий в беседе с ТАСС.

По его словам, перестрелка завершилась быстро, враг был полностью разбит.

ВСУ лишились сотни бойцов на Рубцовском направлении из-за ошибки комбрига
ВСУ лишились сотни бойцов на Рубцовском направлении из-за ошибки комбрига

Ранее Life.ru сообщал, что военнослужащие ВСУ на Купянском направлении активно используют Telegram-бот для сдачи в плен, следуя инструкциям из российских агитационных листовок. По данным командира группы БПЛА с позывным Контора, этот канал связи позволяет координировать добровольную сдачу в плен с минимальными рисками для украинских военных.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar