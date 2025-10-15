Сектор Газа
15 октября, 18:10

Германия закупит у США оружие для Украины на 500 млн евро

Министр обороны Германии Борис Писториус объявил, что в рамках инициативы по противовоздушной обороне (EAAD) его страна выделит 500 миллионов евро на приобретение Киевом американского вооружения. Это заявление прозвучало на заседании контактной группы по Украине.

«Это поможет Украине достигать российские логистические ресурсы за линией фронта», — сказал глава Минобороны ФРГ.

По словам Писториуса, Германия также направит Киеву свыше 2 миллиардов евро для удовлетворения неотложных потребностей, доведя общий объём своей помощи в этом году до 9 миллиардов евро. В рамках программы PURL, направленной на финансирование украинской армии, к Германии присоединились Нидерланды, Дания, Норвегия, Швеция и Канада. Кроме того, глава украинского МИД Андрей Сибига анонсировал присоединение к программе ещё семи стран — каких, он раскрывать не стал.

Ранее США анонсировали крупное объявление по поставкам оружия для Украины. Американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер призвал южноевропейские страны активизировать военную поддержку Киева, особенно в рамках программы альянса PURL, предусматривающей закупку вооружения США.

