США анонсировали крупное объявление по поставкам оружия для Украины 15 октября

Соединённые Штаты Америки сделают 15 октября важное заявление, касающееся поставок вооружений Украине. Об этом сообщил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер на пресс-конференции.

Дипломат призвал южноевропейские страны активизировать военную поддержку Киева, особенно в рамках программы альянса PURL, предусматривающей закупку американского вооружения.

«Президент Трамп предоставил Украине лучшее в мире оружие: оно ей нужно, она жаждет его. Эта программа жизненно важна для того, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров», — добавил Уитакер.

При этом представитель США не уточнил, какие именно виды вооружения будут поставлены, хотя ранее Дональд Трамп допускал возможность передачи Украине крылатых ракет «Томагавк».

Американские высокоточные крылатые ракеты большой дальности «Томагавк» (BGM-109 Tomahawk) способны поражать цели на расстоянии до 2500 километров. После запуска с корабля или подводной лодки ракета летит на малой высоте, огибая рельеф местности, и поражает заранее заданные ключевые объекты в глубоком тылу противника, такие как командные пункты, склады или элементы инфраструктуры, с минимальной погрешностью.