14 октября, 14:51

США анонсировали крупное объявление по поставкам оружия для Украины 15 октября

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / meunierd

Соединённые Штаты Америки сделают 15 октября важное заявление, касающееся поставок вооружений Украине. Об этом сообщил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер на пресс-конференции.

Дипломат призвал южноевропейские страны активизировать военную поддержку Киева, особенно в рамках программы альянса PURL, предусматривающей закупку американского вооружения.

«Президент Трамп предоставил Украине лучшее в мире оружие: оно ей нужно, она жаждет его. Эта программа жизненно важна для того, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров», — добавил Уитакер.

При этом представитель США не уточнил, какие именно виды вооружения будут поставлены, хотя ранее Дональд Трамп допускал возможность передачи Украине крылатых ракет «Томагавк».

Зеленский заявил, что Трамп пока не принял решение о поставках Украине Tomahawk
Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что оценку возможной передачи американских крылатых ракет «Томагавк» Украине следует давать после встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. В Белом доме 17 октября, в ходе которой киевский главарь, как сообщалось, намеревался обсудить вопрос поставок дальнобойных ракет и провести встречи с представителями американского политического истеблишмента.

Американские высокоточные крылатые ракеты большой дальности «Томагавк» (BGM-109 Tomahawk) способны поражать цели на расстоянии до 2500 километров. После запуска с корабля или подводной лодки ракета летит на малой высоте, огибая рельеф местности, и поражает заранее заданные ключевые объекты в глубоком тылу противника, такие как командные пункты, склады или элементы инфраструктуры, с минимальной погрешностью.

Анастасия Никонорова
