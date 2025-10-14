США анонсировали крупное объявление по поставкам оружия для Украины 15 октября
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / meunierd
Соединённые Штаты Америки сделают 15 октября важное заявление, касающееся поставок вооружений Украине. Об этом сообщил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер на пресс-конференции.
Дипломат призвал южноевропейские страны активизировать военную поддержку Киева, особенно в рамках программы альянса PURL, предусматривающей закупку американского вооружения.
«Президент Трамп предоставил Украине лучшее в мире оружие: оно ей нужно, она жаждет его. Эта программа жизненно важна для того, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров», — добавил Уитакер.
При этом представитель США не уточнил, какие именно виды вооружения будут поставлены, хотя ранее Дональд Трамп допускал возможность передачи Украине крылатых ракет «Томагавк».
Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что оценку возможной передачи американских крылатых ракет «Томагавк» Украине следует давать после встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. В Белом доме 17 октября, в ходе которой киевский главарь, как сообщалось, намеревался обсудить вопрос поставок дальнобойных ракет и провести встречи с представителями американского политического истеблишмента.
Американские высокоточные крылатые ракеты большой дальности «Томагавк» (BGM-109 Tomahawk) способны поражать цели на расстоянии до 2500 километров. После запуска с корабля или подводной лодки ракета летит на малой высоте, огибая рельеф местности, и поражает заранее заданные ключевые объекты в глубоком тылу противника, такие как командные пункты, склады или элементы инфраструктуры, с минимальной погрешностью.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.