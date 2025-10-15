Лавров рассказал о попытке спецпосланника США «законопатить» конфликт на Украине
Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог кардинально отличается от своего коллеги по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа. Если последний, вероятно, ориентирован на долгосрочное решение, то Келлог предлагает лишь «законопатить» украинский конфликт, то есть временно его заморозить. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью газете «Коммерсант».
«Келлог призывает этот конфликт просто «законопатить» и загнать вглубь в расчёте на то, что когда-нибудь потом США скажут так же, что они ничего никому не обещали, у них чистая совесть, поэтому они продолжают усилия по освобождению Украины», — сказал Лавров.
По мнению главы МИД, Келлог, настаивая на непризнании российских территорий, стремится затянуть урегулирование. Это, по словам Лаврова, даст США возможность в будущем игнорировать не имеющие юридической силы обязательства. Министр провёл параллель с Прибалтикой, которая в советский период была признана в составе СССР лишь фактически, но не юридически.
Ранее Лавров предупредил о последствиях поставок «Томагавков» Киеву. Он подчеркнул, что это будет эскалация, «причём очень серьёзная».
