«Колоссальный ущерб»: Лавров предупредил о последствиях поставок «Томагавков» Киеву

Предоставление Украине «Томагавков» станет серьёзным ударом по российско-американским отношениям. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью газете «Коммерсант» . Он подчеркнул, что это будет эскалация, «причём очень серьёзная».

«Украина здесь уже будет ни при чём. Это просто нанесёт колоссальный ущерб перспективам нормализации отношений между Россией и США и выходу из того совершенно полного тупика, в который эти отношения были загнаны администрацией [экс-президента США Джо] Байдена», — сказал Лавров.