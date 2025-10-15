«Колоссальный ущерб»: Лавров предупредил о последствиях поставок «Томагавков» Киеву
Обложка © Life.ru
Предоставление Украине «Томагавков» станет серьёзным ударом по российско-американским отношениям. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью газете «Коммерсант». Он подчеркнул, что это будет эскалация, «причём очень серьёзная».
«Украина здесь уже будет ни при чём. Это просто нанесёт колоссальный ущерб перспективам нормализации отношений между Россией и США и выходу из того совершенно полного тупика, в который эти отношения были загнаны администрацией [экс-президента США Джо] Байдена», — сказал Лавров.
Ранее появилась информация, что Владимир Зеленский поедет в США 17 октября, чтобы просить дать Украине «Томагавки». Известно, что в арсенале США имеется около четырёх тысяч таких ракет, но Штаты поставят Киеву определённое количество.
