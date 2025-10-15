Украинская делегация провела в США серию встреч с ключевыми представителями американского военно-промышленного комплекса, производящего, в том числе, крылатые ракеты Tomahawk и истребители F-16. Об этом в среду проинформировал глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

Десант Зеленского встретился с производителями «Томагавков» и F-16 в США. Видео © Telegram / Андрей Ермак

В состав делегации также вошли премьер-министр Юлия Свириденко, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица и посол Украины в США Ольга Стефанишина. Он уточнил, что переговоры были проведены с руководством компаний Lockheed Martin и Raytheon.