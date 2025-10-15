Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

15 октября, 12:55

Десант Зеленского встретился с производителями «Томагавков» и F-16 в США

Обложка © Telegram / Андрей Ермак

Украинская делегация провела в США серию встреч с ключевыми представителями американского военно-промышленного комплекса, производящего, в том числе, крылатые ракеты Tomahawk и истребители F-16. Об этом в среду проинформировал глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

Десант Зеленского встретился с производителями «Томагавков» и F-16 в США. Видео © Telegram / Андрей Ермак

В состав делегации также вошли премьер-министр Юлия Свириденко, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица и посол Украины в США Ольга Стефанишина. Он уточнил, что переговоры были проведены с руководством компаний Lockheed Martin и Raytheon.

«Запускать рукой, как индейские томагавки»: В Раде высмеяли идею поставок Украине Tomahawk

Есть мнение, что Владимир Зеленский поедет в США 17 октября, чтобы просить дать Украине «Томагавки». Известно, что в арсенале США имеется около четырёх тысяч таких ракет, но Штаты поставят Киеву определённое количество.

