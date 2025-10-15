Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 октября, 10:36

«Тревога понятна»: В Госдуме объяснили, почему Трамп угрожает странам БРИКС

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DT phots1

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DT phots1

Американский президент Дональд Трамп всерьёз обеспокоен ростом роли БРИКС и возможными экономическими последствиями для США. Господство доллара, созданное искусственно и приносившее Вашингтону существенные преимущества, понемногу сходит на нет. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.

По его версии, объединение стран защищает общие интересы и уже составляет примерно две трети мирового ВВП и более половины населения планеты — поэтому угроза доллару реальна и тревога Трампа понятна.

Парламентарий отметил, что недавно Китай собирался предпринять некоторые шаги в случае введения против него американских пошлин на товары. Антироссийские санкции уже давно никого не устрашают, а играть по-честному США не хотят.

«Поэтому БРИКС будет продолжать развиваться независимо от хотелок каких-либо стран. И в организацию будут вступать новые государства», — резюмировал Чепа.

Пакистан может вступить в БРИКС в 2026 году
Пакистан может вступить в БРИКС в 2026 году

Ранее президент США заявил, что страны БРИКС якобы покидают объединение из-за страха перед американскими пошлинами. Он также назвал само создание блока попыткой атаковать доллар и экономику его страны.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • США
  • Дональд Трамп
  • Госдума
  • БРИКС
  • Китай
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar