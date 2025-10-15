«Тревога понятна»: В Госдуме объяснили, почему Трамп угрожает странам БРИКС

Американский президент Дональд Трамп всерьёз обеспокоен ростом роли БРИКС и возможными экономическими последствиями для США. Господство доллара, созданное искусственно и приносившее Вашингтону существенные преимущества, понемногу сходит на нет. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.

По его версии, объединение стран защищает общие интересы и уже составляет примерно две трети мирового ВВП и более половины населения планеты — поэтому угроза доллару реальна и тревога Трампа понятна.

Парламентарий отметил, что недавно Китай собирался предпринять некоторые шаги в случае введения против него американских пошлин на товары. Антироссийские санкции уже давно никого не устрашают, а играть по-честному США не хотят.

«Поэтому БРИКС будет продолжать развиваться независимо от хотелок каких-либо стран. И в организацию будут вступать новые государства», — резюмировал Чепа.

Ранее президент США заявил, что страны БРИКС якобы покидают объединение из-за страха перед американскими пошлинами. Он также назвал само создание блока попыткой атаковать доллар и экономику его страны.