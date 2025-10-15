«Они все отказались»: Трамп рассказал, как напугал страны БРИКС до бегства

Президент США Дональд Трамп на встрече с аргентинским лидером Хавьером Милеем обрушился на БРИКС. Глава Белого дома заявил, что страны якобы массово бегут из объединения под угрозой американских пошлин. Иронично, что ни одна из них на самом деле не вышла.

«И я сказал всем, кто хочет быть в БРИКС, что это нормально, но мы собираемся ввести пошлины против вас. Все отказались. Они все решили выйти из БРИКС», – заявил Трамп.

При этом американский лидер не уточнил, какие именно страны приняли такое решение. На деле с момента создания организации ни одна страна из состава БРИКС не выходила.

Республиканец также назвал саму идею БРИКС попыткой атаки на доллар и пообещал «жёсткие экономические меры» против тех, кто решит присоединиться к блоку. По словам Трампа, США не позволят никому подрывать доллар и американскую экономику, и Вашингтон готов действовать «на опережение».

