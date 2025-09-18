Пакистан может вступить в БРИКС в 2026 году
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ali Shan Khan
Пакистан может стать полноправным членом БРИКС уже в 2026 году. Об этом сообщает издание Business Recorder со ссылкой на дипломатические источники и мнение экспертов.
По словам экономиста Мехмудула Хасана Хана, вступление в объединение откроет для страны новые перспективы: расширение экономического сотрудничества с участниками БРИКС, приток прямых иностранных инвестиций и диверсификацию торговых связей. Кроме того, участие в группе может ускорить индустриализацию, цифровизацию и развитие технологий искусственного интеллекта в Пакистане.
Напомним, что за последние пару лет состав БРИКС значительно расширился: к пятёрке (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка) присоединились ещё шесть стран — Египет, Иран, Эфиопия, Саудовская Аравия, Объединённые Арабские Эмираты и Аргентина. Таким образом, объединение стало представлять уже около 45% мирового населения и свыше трети глобального ВВП. Эксперты отмечают, что расширение повысило влияние БРИКС в мировой экономике и политике, а также усилило интерес других государств к возможному вступлению.