Пакистан может вступить в БРИКС в 2026 году

Пакистан может стать полноправным членом БРИКС уже в 2026 году. Об этом сообщает издание Business Recorder со ссылкой на дипломатические источники и мнение экспертов.

По словам экономиста Мехмудула Хасана Хана, вступление в объединение откроет для страны новые перспективы: расширение экономического сотрудничества с участниками БРИКС, приток прямых иностранных инвестиций и диверсификацию торговых связей. Кроме того, участие в группе может ускорить индустриализацию, цифровизацию и развитие технологий искусственного интеллекта в Пакистане.