«Вампиры, высасывающие кровь из Америки»: В Белом доме обрушились на страны БРИКС

Страны БРИКС не смогут существовать без торговли с США, заявил старший советник президента Дональда Трампа по торговле Питер Наварро. По его словам, именно американский рынок является критически важным для экспорта государств, входящих в объединение.

Наварро подчеркнул, что, поставляя продукцию в США, страны БРИКС ведут себя «словно вампиры», высасывая из Америки силы своими нечестными практиками.

«Ни одна из этих стран не выживет, если не будет продавать свою продукцию США. Когда они продают свой экспорт Соединённым Штатам, то они, словно вампиры, высасывают из нас всю кровь своими недобросовестными торговыми практиками», – заявил он в эфире телеканала Real America's Voice.

Кроме того, Наварро усомнился в сплочённости объединения. По мнению советника главы Белого дома, страны БРИКС вряд ли смогут действовать как единый блок, так как между ними слишком много противоречий.

«Внутри объединения есть ненависть и желание убить друг друга», – добавил Наварро.