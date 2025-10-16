Глава МИД Польши поддержал поставку Tomahawk Украине и призвал бить по НПЗ России
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016
Глава МИД Польши Радослав Сикорский поддержал поставку американских ракет Tomahawk Украине и призвал бить ими по российским нефтеперерабатывающим заводам. Об этом пишет The Guardian.
«Он также опроверг опасения России, что поставки американских крылатых ракет Tomahawk на Украину будут излишней провокацией», — говорится в публикации.
Напомним, ранее Сикорский заявил, что Украина готовится воевать ещё три года. Он призвал европейские страны быть готовыми к тому, чтобы продолжать поддерживать Киев на протяжении всего данного срока.
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.