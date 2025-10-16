Сектор Газа
16 октября

Глава МИД Польши поддержал поставку Tomahawk Украине и призвал бить по НПЗ России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Глава МИД Польши Радослав Сикорский поддержал поставку американских ракет Tomahawk Украине и призвал бить ими по российским нефтеперерабатывающим заводам. Об этом пишет The Guardian.

«Он также опроверг опасения России, что поставки американских крылатых ракет Tomahawk на Украину будут излишней провокацией», — говорится в публикации.

Сикорский: Польша не рассматривает вариант разрыва дипотношений с Россией
Напомним, ранее Сикорский заявил, что Украина готовится воевать ещё три года. Он призвал европейские страны быть готовыми к тому, чтобы продолжать поддерживать Киев на протяжении всего данного срока.

