Украина готовится к тому, что военные действия могут продлиться ещё три года. С таким мнением выступил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

«Украинцы планируют этот конфликт на три года, что разумно. И <...> мы готовы придерживаться этого курса как минимум эти три года», — приводит слова Сикорского Reuters.

Он подчеркнул, что европейские страны должны быть готовы к тому, чтобы продолжать поддерживать Киев на протяжении всего данного срока.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон прогнозировал скорое завершение российско-украинского конфликта, отмечая признаки приближающегося окончания боевых действий. По его оценке, в европейских политических кругах нарастает отчаяние из-за бесперспективности продолжения противостояния, учитывая значительные ресурсы, уже затраченные европейскими странами на поддержку Украины.