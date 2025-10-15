Сектор Газа
15 октября, 07:52

В Польше заявили, что на Украине готовятся воевать ещё три года

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Eugene Vishnya

Украина готовится к тому, что военные действия могут продлиться ещё три года. С таким мнением выступил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

«Украинцы планируют этот конфликт на три года, что разумно. И <...> мы готовы придерживаться этого курса как минимум эти три года», — приводит слова Сикорского Reuters.

Он подчеркнул, что европейские страны должны быть готовы к тому, чтобы продолжать поддерживать Киев на протяжении всего данного срока.

В Раде заявили, что боевые действия на Украине закончатся до конца ноября
Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон прогнозировал скорое завершение российско-украинского конфликта, отмечая признаки приближающегося окончания боевых действий. По его оценке, в европейских политических кругах нарастает отчаяние из-за бесперспективности продолжения противостояния, учитывая значительные ресурсы, уже затраченные европейскими странами на поддержку Украины.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

