В Раде заявили, что боевые действия на Украине закончатся до конца ноября
Обложка © Telegram/Минобороны
Украинский депутат Максим Бужанский допустил прекращение активных боевых действий на территории страны до конца ноября. Соответствующее заявление он сделал в интервью изданию «Телеграф».
Парламентарий отметил, что ожидание скорого завершения конфликта ощущается в политических кругах, ссылаясь на инсайды других народных депутатов.
«Сейчас я надеюсь, что до конца ноября наступит остановка боевых действий. Я сейчас не говорю о мире, о прекращении войны, подписании соглашений. Но мне кажется, что это ожидание висит в воздухе», — сказал Бужанский.
Он также связал возможное урегулирование с возросшим авторитетом президента США Дональда Трампа после его успехов на Ближнем Востоке, выразив надежду, что это поможет остановить боевые действия в ближайшие месяцы.
Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью заявил о приближающемся завершении российско-украинского конфликта, отметив, что текущая ситуация демонстрирует признаки скорого окончания боевых действий. По его оценке, в Европе нарастает отчаяние, поскольку европейские элиты поставили на этот конфликт значительные ресурсы.
Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.