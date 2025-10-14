Украинский депутат Максим Бужанский допустил прекращение активных боевых действий на территории страны до конца ноября. Соответствующее заявление он сделал в интервью изданию «Телеграф».

Парламентарий отметил, что ожидание скорого завершения конфликта ощущается в политических кругах, ссылаясь на инсайды других народных депутатов.

«Сейчас я надеюсь, что до конца ноября наступит остановка боевых действий. Я сейчас не говорю о мире, о прекращении войны, подписании соглашений. Но мне кажется, что это ожидание висит в воздухе», — сказал Бужанский.

Он также связал возможное урегулирование с возросшим авторитетом президента США Дональда Трампа после его успехов на Ближнем Востоке, выразив надежду, что это поможет остановить боевые действия в ближайшие месяцы.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью заявил о приближающемся завершении российско-украинского конфликта, отметив, что текущая ситуация демонстрирует признаки скорого окончания боевых действий. По его оценке, в Европе нарастает отчаяние, поскольку европейские элиты поставили на этот конфликт значительные ресурсы.