Регион
10 октября, 06:55

«Скоро конец»: Бывший сотрудник ЦРУ спрогнозировал завершение конфликта на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Бывший аналитик Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала заявил о приближающемся завершении российско-украинского конфликта. По его оценке, текущая ситуация демонстрирует признаки скорого окончания боевых действий.

«Полагаю, конфликт на Украине приближается к финальной стадии, и всё рушится. Очевидно, что в Европе сейчас нарастает отчаяние, ведь европейские элиты поставили на этот конфликт всё», отметил он.

Эксперт также сказал о готовности европейских лидеров к дальнейшей эскалации, рассчитывая либо на продолжение военных действий с последующей победой над Россией, либо на возвращение Соединённых Штатов к активному участию в конфликте. Джонсон охарактеризовал текущие настроения в европейских правящих кругах как отчаянные, учитывая масштабы ресурсов, вложенных в поддержку Украины.

«Мы пишем летопись победы!» Соловьёв пообещал выспаться после СВО

Ранее спикер ГУР Украины Андрей Юсов допустил возможность завершения конфликта в 2025 году, но подчеркнул, что это зависит от множества факторов. Среди них он выделил усиление антироссийских санкций и продолжение экономической поддержки Украины со стороны Запада.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

Алиса Хуссаин
