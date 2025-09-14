«Мы пишем летопись победы!» Соловьёв пообещал выспаться после СВО
Журналист Соловьёв заявил, что хочет выспаться после победы России в СВО
Обложка © РИА Новости / Илья Питалев
Журналист Владимир Соловьёв сейчас полностью поглощён созданием летописи победы и героизма русского народа в ходе СВО настолько, что жертвует своим сном. Телеведущий признался в беседе с Борисом Корчевниковым в программе «Судьба человека», что первым делом после победы намерен как следует выспаться.
«Мы пишем летопись победы и героизма русского народа. [Когда СВО закончится], во-первых, я высплюсь. Затем, как ни странно, но, когда ты выполнил большую-большую работу, наступает такой момент, когда, знаешь, опустошение, но это опустошение счастья», — говорит Соловьёв.
Ранее Life.ru сообщал, что ФСБ задержала жителя Димитровграда по подозрению в подготовке покушения на Соловьёва. Мужчина 1989 года рождения выполнял задания украинских кураторов. По версии следствия, с апреля 2024 года он собирал информацию о передвижениях журналиста в столице и о местонахождении предприятий оборонно-промышленного комплекса в Ульяновской области.