«Мы пишем летопись победы!» Соловьёв пообещал выспаться после СВО

Журналист Владимир Соловьёв сейчас полностью поглощён созданием летописи победы и героизма русского народа в ходе СВО настолько, что жертвует своим сном. Телеведущий признался в беседе с Борисом Корчевниковым в программе «Судьба человека», что первым делом после победы намерен как следует выспаться.

«Мы пишем летопись победы и героизма русского народа. [Когда СВО закончится], во-первых, я высплюсь. Затем, как ни странно, но, когда ты выполнил большую-большую работу, наступает такой момент, когда, знаешь, опустошение, но это опустошение счастья», — говорит Соловьёв.