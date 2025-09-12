ФСБ предотвратила новое покушение на Соловьёва: задержан житель Ульяновской области

ФСБ сообщила о задержании жителя Ульяновской области, который, по данным спецслужбы, по заданию украинских кураторов готовил покушение на телеведущего Владимира Соловьёва.

По версии следствия, мужчина 1989 года рождения из Димитровграда с апреля 2024-го по июнь 2025 года собирал информацию о передвижениях известного телеведущего в Москве, а также о расположении объектов оборонно-промышленного комплекса в Ульяновске. Эти данные якобы предназначались для украинских спецслужб.

В отношении задержанного возбуждено дело по статье 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации). Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Мужчина отправлен под арест.

Соловьёв также сообщил о задержании в своём Telegram-канале. Он напомнил, что ранее ФСБ уже объявляла о предотвращении покушения на него в 2022 году. Тогда, по версии ведомства, злоумышленники также действовали по указанию украинских спецслужб и планировали нападения на других известных российских телеведущих.