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16 ноября, 14:43

Одного из обвиняемых в покушении на Соловьёва отправили в психбольницу

Жителя Москвы Василия Стрижакова, которого обвинили в покушении на убийство известного журналиста Владимира Соловьёва, отправили на принудительное лечение. Такое решение в четверг, 19 ноября, принял 2-й Западный окружной военный суд.

Как следует из решения суда, 43-летний Стрижаков будет в принудительном порядке проходить лечение в психиатрическом стационаре с интенсивным наблюдением. В заключительной части психолого-психиатрической экспертизы, как сообщает ТАСС, сказано, что у мужчины бредовое шизофреноподобное расстройство, а также синдром зависимости от стимуляторов. Всего по делу о покушении на Соловьёва шесть обвиняемых.

Подсудимый раскрыл мотив заказчиков убийства Владимира Соловьёва

Подсудимый раскрыл мотив заказчиков убийства Владимира Соловьёва

Напомним, о задержании шестерых подозреваемых по делу о покушении на Соловьёва стало известно в конце апреля 2022 года. По версии СК России, все они являются членами неонацистской террористической организации National Socialism / White Power ("Национал-социализм / Белая сила, власть")*. Совершить преступление они собирались на территории Москвы, подорвав машину телеведущего, но свои планы не успели воплотить.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.


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ТАСС / Александр Щербак

Наталья Исакова
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