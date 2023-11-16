Одного из обвиняемых в покушении на Соловьёва отправили в психбольницу

Жителя Москвы Василия Стрижакова, которого обвинили в покушении на убийство известного журналиста Владимира Соловьёва, отправили на принудительное лечение. Такое решение в четверг, 19 ноября, принял 2-й Западный окружной военный суд.

Как следует из решения суда, 43-летний Стрижаков будет в принудительном порядке проходить лечение в психиатрическом стационаре с интенсивным наблюдением. В заключительной части психолого-психиатрической экспертизы, как сообщает ТАСС, сказано, что у мужчины бредовое шизофреноподобное расстройство, а также синдром зависимости от стимуляторов. Всего по делу о покушении на Соловьёва шесть обвиняемых.

Напомним, о задержании шестерых подозреваемых по делу о покушении на Соловьёва стало известно в конце апреля 2022 года. По версии СК России, все они являются членами неонацистской террористической организации National Socialism / White Power ("Национал-социализм / Белая сила, власть")*. Совершить преступление они собирались на территории Москвы, подорвав машину телеведущего, но свои планы не успели воплотить.