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13 ноября, 14:27

Подсудимый раскрыл мотив заказчиков убийства Владимира Соловьёва

Обвиняемый Дружинин заявил, что Соловьёва планировали убить из-за поддержки СВО

<p>Владимир Соловьёв. Обложка © LIFE / Андрей Тишин</p>

Владимир Соловьёв. Обложка © LIFE / Андрей Тишин

Уроженец Эстонии Максим Дружинин, которого обвиняют в подготовке покушения на телеведущего Владимира Соловьёва, признал свою вину и раскрыл мотив. Во время заседания Второго Западного окружного военного суда он заявил, что журналиста хотели убрать из-за поддержки специальной военной операции на Украине.

"Мне известно, что ребята — Пронский, Беляков, Степанов и Мокий — планировали это сделать [убить Соловьёва] в связи с его профессиональной деятельностью, в связи с активной поддержкой начала СВО", — сказал подсудимый.

Согласно материалам дела, до покушения Дружинин должен был получить от куратора c Украины 400 тысяч рублей, а после — ещё 600 тысяч. Эти деньги предназначались для всех исполнителей. Преступники хотели установить на автомобиль журналиста бомбу, однако их действия предотвратили правоохранители.

Готовившие покушение на Соловьёва планировали убить Киселёва, Попова и Скабееву

Готовившие покушение на Соловьёва планировали убить Киселёва, Попова и Скабееву

Напомним, о пресечении подготовки убийства известного российского тележурналиста в ходе выступления на заседании коллегии Генпрокуратуры сообщил президент России Владимир Путин в апреле 2022-го. ФСБ раскрыла, что им был Владимир Соловьёв. По делу о покушении задержано шесть человек. Преступление они планировали на территории Москвы.

Андрей Бражников
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