Подсудимый раскрыл мотив заказчиков убийства Владимира Соловьёва

Уроженец Эстонии Максим Дружинин, которого обвиняют в подготовке покушения на телеведущего Владимира Соловьёва, признал свою вину и раскрыл мотив. Во время заседания Второго Западного окружного военного суда он заявил, что журналиста хотели убрать из-за поддержки специальной военной операции на Украине.

"Мне известно, что ребята — Пронский, Беляков, Степанов и Мокий — планировали это сделать [убить Соловьёва] в связи с его профессиональной деятельностью, в связи с активной поддержкой начала СВО", — сказал подсудимый.